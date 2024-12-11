Народные промыслы России представят на выставке «Ладья. Зимняя сказка-2024» в Москве

В Москве пройдет крупнейшая в стране выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка-2024».



Участие в выставке примут более 2 тысяч человек, в том числе из удаленных регионов России.



Экспонаты для выставки предоставят всемирно известные предприятия, творческие объединения, мастера и ремесленники, а также образовательные учреждения.



На выставке будет представлено все многообразие народных промыслов России — от хохломы, палехской миниатюры, вологодского кружева, кубачинского серебра до изделий из кожи рыб, сообщили организаторы.



В рамках ярмарки пройдет также развлекательная программа, включающая мастер-классы, концерты, экскурсии.









Фото предоставлено организатором