В Красноярске объявили победителей II Международного фестиваля документального кино SiberiaDOC

В Красноярске наградили победителей II Международного фестиваля документального кино SiberiaDOC.



Гран-при за лучший фильм Международного конкурса достался картине «Окуриомоно» режиссера Лоранс Левек.



Лучшим фильмом Конкурса короткого и среднего метра стала картина китайского режиссера Вэй Цзышо «Тишина на озере».



Приз за лучший фильм Конкурса российских картин достался ленте «Маленький факт» Полина Прибытковой и Максима Печерского.



В этом году на конкурс фестиваля было получено 578 заявок из 64 стран. Из общего числа заявок были отобраны 16 фильмов из 11 стран. В рамках фестиваля прошло семь российских премьер.



Фестивальные показы прошли на нескольких площадках — в Доме Кино, кинотеатре «Мечта», Музейном центре «Площадь Мира», Креативном Кластере «Квадрат».









Фото: пресс-служба Минкультуры России