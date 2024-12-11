В Красноярске объявили победителей II Международного фестиваля документального кино SiberiaDOC

11.12.2024
В Красноярске наградили победителей II Международного фестиваля документального кино SiberiaDOC.
Гран-при за лучший фильм Международного конкурса достался картине «Окуриомоно» режиссера Лоранс Левек.
Лучшим фильмом Конкурса короткого и среднего метра стала картина китайского режиссера Вэй Цзышо «Тишина на озере».
Приз за лучший фильм Конкурса российских картин достался ленте «Маленький факт» Полина Прибытковой и Максима Печерского.
В этом году на конкурс фестиваля было получено 578 заявок из 64 стран. Из общего числа заявок были отобраны 16 фильмов из 11 стран. В рамках фестиваля прошло семь российских премьер.
Фестивальные показы прошли на нескольких площадках — в Доме Кино, кинотеатре «Мечта», Музейном центре «Площадь Мира», Креативном Кластере «Квадрат».
Фото: пресс-служба Минкультуры России