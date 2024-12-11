В Москве пройдет гала-концерт проекта «Классика: история и современность»

В Москве пройдет заключительный гала-концерт культурного проекта «Классика: история и современность».



Мероприятие пройдет 12 декабря в Государственном центральном музее современной истории России в залах Английского клуба. Участниками гала-концерта станут лучшие исполнители концертных программ — солисты Большого театра России, музыкальных театров им. Станиславского и Немировича-Данченко, «Геликон-опера».



Проект «Классика: история и современность» реализуется с 2022 года. В этом году мероприятия проекта прошли в Московской, Псковской, Калининградской, Тульской областях, Республике Марий Эл. Специально для проекта были созданы музыкальные программы и антрепризные спектакли, направленные на продвижение музыкального и литературного классического наследия.



В этом году программу дополнили интерактивные спектакли для детей.