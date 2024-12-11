В Мурманской области сумма запрашиваемых рибейтов составила 78 млн рублей

11.12.2024
Сумма запрашиваемых кинопроизводителями рибейтов в Мурманской области составила 78 млн рублей в 2024 году.
Это на 10 млн рублей больше, чем в 2023 году. Об этом рассказала руководитель Центра поддержки кинопроизводства Заполярья Светлана Солдатова, передает
ТАСС.
По словам Солдатовой, на возмещение части затрат на производство фильмов претендуют сериал «Челюскин. Первые», продолжение сериала «Король и Шут», сериал «Буровая».
Светлана Солдатова выразила надежду на то, что большие кинопроекты, съемки которых проходят в регионе, станут еще одним способом привлечения туристов в регион.
Заседание кинокомиссии Заполярья, которая примет решение по рибейтам для кинематографистов, пройдет в начале 2025 года.
Фото: Pixabay.com