Открылась регистрация на Международный фестиваль «Интермузей. Экспо»

11.12.2024
Стартовала регистрация на Международный фестиваль «Интермузей. Экспо», передает пресс-служба фестиваля.
Регистрацию на фестиваль открыло министерство культуры России.
«Интермузей. Экспо» пройдет с 19 по 21 декабря в выставочном пространстве Новой Третьяковки на Крымском Валу.
«С 19 по 21 декабря 2024 года в Москве пройдет международный фестиваль «Интермузей. Экспо», организованный Минкультуры России, при поддержке правительства Москвы. Мероприятие станет продолжением весеннего этапа «Интермузея», который с этого года перезапускается в двух разных концепциях «Форум» и «Экспо» и будет проходить два раза в год. Общая тема для 2024 года «Музей — это люди» будет продолжена в «Интермузей. Экспо» и рассмотрена в новых ракурсах и форматах», — сообщили организаторы.
В этом году «Интермузей» пройдет в новом формате. Как отметила директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова, это первый «Интермузей. Экспо», который запускает новую традицию представления ключевых музеев через тематические экспозиции в одном месте.
Выставочное пространство будет включать четыре тематических зоны, отражающие путь музейного предмета.
В рамках фестиваля запланирована также образовательная, деловая программы, дискуссии и лекции.