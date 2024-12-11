Открылась регистрация на Международный фестиваль «Интермузей. Экспо»

Стартовала регистрация на Международный фестиваль «Интермузей. Экспо», передает пресс-служба фестиваля.



Регистрацию на фестиваль открыло министерство культуры России.



«Интермузей. Экспо» пройдет с 19 по 21 декабря в выставочном пространстве Новой Третьяковки на Крымском Валу.



«С 19 по 21 декабря 2024 года в Москве пройдет международный фестиваль «Интермузей. Экспо», организованный Минкультуры России, при поддержке правительства Москвы. Мероприятие станет продолжением весеннего этапа «Интермузея», который с этого года перезапускается в двух разных концепциях «Форум» и «Экспо» и будет проходить два раза в год. Общая тема для 2024 года «Музей — это люди» будет продолжена в «Интермузей. Экспо» и рассмотрена в новых ракурсах и форматах», — сообщили организаторы.



В этом году «Интермузей» пройдет в новом формате. Как отметила директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова, это первый «Интермузей. Экспо», который запускает новую традицию представления ключевых музеев через тематические экспозиции в одном месте.



Выставочное пространство будет включать четыре тематических зоны, отражающие путь музейного предмета.



В рамках фестиваля запланирована также образовательная, деловая программы, дискуссии и лекции.