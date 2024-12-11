Ольга Любимова: российское кино всегда собирает много зрителей в Индии

Фестивали российского кино в Индии всегда собирают большое количество зрителей в Индии, где высоко ценят российскую культуру.



Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова, комментируя предстоящий Фестиваль российского кино в Индии.



Показы отечественных фильмов пройдут в Мумбаи и Дели.



«Культурное сотрудничество с Индией осуществляется как в двустороннем формате, так и по линии международных организаций и объединений — БРИКС, ШОС, «Группа двадцати». В июле этого года в Москве прошёл XXII российско-индийский саммит «Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнёрство». В итоговом совместном заявлении Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и Премьер-министра Республики Индии Нарендры Моди была озвучена договоренность продолжить взаимовыгодную практику поочередного проведения фестивалей культуры и кино, а также необходимость расширения географии культурных обменов между нашими странами», — приводит слова министра Роскино, организатор смотра.



Глава Минкультуры отметила, что сотрудничество России и Индии в области кинематографа в последние несколько лет активизировалось.



«...развивается совместное кинопроизводство, идут съемки индийских фильмов в России и российских картин в Индии», — сказала Ольга Любимова.



В программу Фестиваля российского кино в Индии войдут фильмы «Триумф», «Летучий корабль», «Сто лет тому вперед», «Пираты галактики Барракуда» и другие картины.









Фото: пресс-служба Минкультуры России