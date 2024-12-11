Спортивная драма «Триумф» откроет Фестиваль российского кино в Индии

В Индии пройдет Фестиваль российского кино, передает Роскино, организатор показа.



Откроет смотр спортивная драма «Триумф» об олимпийских чемпионах. Фестивальные показы пройдут в Мумбаи и Дели с 12 по 15 декабря.



В программу смотра войдут также фильмы «Лед 3», «Летучий корабль», «Сто лет тому вперед», «Пираты галактики Барракуда».



В состав российской делегации войдут режиссер Михаил Лукачевский, продюсер Альберт Рябышев, директор производства студии «Рок» Яков Дубровский, а также заместитель генерального директора РОСКИНО Оксана Фролова.











