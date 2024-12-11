Спортивная драма «Триумф» откроет Фестиваль российского кино в Индии

Фестивальные показы пройдут в Мумбаи и Дели с 12 по 15 декабря.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram.
Одним из проектов учреждений станет видеопроект «Пушкин. Прекрасная эпоха» с участием молодых артист...
Посмотреть балет Юрия Григоровича москвичи смогут в нескольких районах города.
Выставка «105.Лучшее» откроется в музее-заповеднике «Александровская слобода».
Фестивальные показы пройдут в Мумбаи и Дели с 12 по 15 декабря.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram.
Одним из проектов учреждений станет видеопроект «Пушкин. Прекрасная эпоха» с участием молодых артист...
Посмотреть балет Юрия Григоровича москвичи смогут в нескольких районах города.
Выставка «105.Лучшее» откроется в музее-заповеднике «Александровская слобода».
Мероприятие прошло в Концертном зале «Октябрьский».
Организаторы смотра ставят целью приобщение нового поколения к истории России через призму кинематог...
Выступления прошли в Русском доме в Софии и концертном зале в городе Плевен.
Жуков подал в Арбитражный суд Москвы три иска о признании права на произведения, исполнения и фоногр...
Вещание радиостанции началось 10 декабря 1990 года.
Вместе с ним проект обсуждают актеры Бен Стиллер, Тери Поло и Блайт Даннер.
В экспозицию к 85-летию мастера вошли скульптурные композиции, графические работы и живописные полот...
Показы фильма пройдут также на Лазурном берегу с 12 по 14 декабря.
В честь 150-летия со дня рождения русского художника также представят спектакль.
Режиссерское кресло занял Владимир Янковский.
Оперная певица присоединится к Басте, Полине Гагариной и Антону Беляеву.
Съезд прошел в столице России с 4 по 6 декабря.
Речь идет о картине «Выступление И. В. Сталина на заседании II Всесоюзного съезда колхозников-ударни...
Форум приурочен к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Концерт поставит точку в программе 11 декабря.
11.12.2024