Ильдар Абдразаков назначен руководителем Севастопольского театра оперы и балета

Заслуженный артист Российской Федерации, солист Большого театра России и Мариинского театра Ильдар Абдразаков назначен руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram.



«Желаю от всей души успехов и вдохновения для решения новых творческих задач», — говорится в сообщении министра.





Ильдар Абдразаков является лауреатом многочисленных российских и международных премий в области культуры и искусства, членом Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству.



Севастопольский государственный театр оперы и балета учрежден распоряжением правительства России во исполнение президентского указа от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».









Фото: t.me/olga_b_lyubimova