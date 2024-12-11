Исторический музей объявил о сотрудничестве с Малым театром

Исторический музей и Малый театр объявили о начале сотрудничества.



Одним из проектов учреждений станет видеопроект «Пушкин. Прекрасная эпоха» с участием молодых артистов Малого театра.



«Приблизить Пушкина к нашей эпохе, показать его вневременное значение, представить поэта в пространстве и времени сегодняшнего дня — это задачи совместной работы Киностудии Малого театра и Исторического музея», — говорится в описании проекта.



Генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин отметил, что взаимодействие музея и театра позволит реализовать интереснейшие проекты, способствуя развитию культурного пространства.



«В творческой среде идеи рождаются стремительно и с Малым театром мы не только наметили направления дальнейшего сотрудничества, но и начали реализовывать первые проекты», — сказал Левыкин.



В проекте задействованы актеры Малого театра Кирилл Шварценберг, Полина Лоран, Анна Шишкина, Владимир Алексеев, Никита Шайдаров.





Фото: пресс-служба ГИМ