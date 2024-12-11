Кинотеатры «Москино» проведут трансляции «Щелкунчика» из Большого театра

11.12.2024
Кинотеатры сети «Москино» проведут трансляцию балета «Щелкунчик» из Большого театра, передает пресс-служба сети.
Отмечается, что посмотреть балет Юрия Григоровича москвичи смогут в нескольких районах города.
Показы будут проходить 30 декабря в 19:00 в кинотеатрах «Факел», «Искра», «Вымпел», «Космос», «Спутник», «Тула», «Молодежный», «Сатурн». 31 декабря пройдут показы в кинотеатрах «Космос» и «Факел».
«Благодаря удобным креслам и высококачественному изображению зрители смогут насладиться всеми деталями спектакля, которые часто ускользают при просмотре в театре с дальних мест. Красочные декорации и яркие костюмы, виртуозная хореография и волшебная музыка Петра Ильича Чайковского создадут атмосферу праздника и новогоднего чуда», — рассказали организаторы.
Фото: газета "Культура"