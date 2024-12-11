Во Владимирской области откроется выставка произведений искусства эпохи Ивана Грозного

11.12.2024
Во Владимирской области откроется выставка произведений искусства XVI-XVIII веков, объединенных «царской» темой.
Выставка «105.Лучшее» откроется в музее-заповеднике «Александровская слобода».
Более ста экспонатов, представленных на выставке, продемонстрируют лучшие традиции художественных ремесел, заложенные в государевых мастерских слободы, которая в течение трех веков оставалась дворцовой вотчиной Рюриковичей и Романовых, рассказала врио директора музея-заповедника Марина Рыбакова.
В экспозиции представлены иконы, парсуны, книги из личных библиотек Ивана Грозного и Алексея Тишайшего, образцы средневековой мебели, драгоценная посуда, образцы шитья, выполненные царевнами.
«Мы старались представить разные коллекции. На выставке будут и детали интерьеров дворцов, в том числе фрагменты керамического пола, по которому ходил юный Иван IV. Это были полы дворцовых палат, где жила его мать Елена Глинская», — рассказала Марина Рыбакова.
Другими экспонатами стали оружие и доспехи, книги, иконы из бывшего имения Нагих- семьи последней жены Ивана Грозного.
На презентации выставки планируется подписать соглашения о сотрудничестве в области продвижения креативных индустрий.