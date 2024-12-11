Во Владимирской области откроется выставка произведений искусства эпохи Ивана Грозного

Во Владимирской области откроется выставка произведений искусства XVI-XVIII веков, объединенных «царской» темой.



Выставка «105.Лучшее» откроется в музее-заповеднике «Александровская слобода».



Более ста экспонатов, представленных на выставке, продемонстрируют лучшие традиции художественных ремесел, заложенные в государевых мастерских слободы, которая в течение трех веков оставалась дворцовой вотчиной Рюриковичей и Романовых, рассказала врио директора музея-заповедника Марина Рыбакова.



В экспозиции представлены иконы, парсуны, книги из личных библиотек Ивана Грозного и Алексея Тишайшего, образцы средневековой мебели, драгоценная посуда, образцы шитья, выполненные царевнами.



«Мы старались представить разные коллекции. На выставке будут и детали интерьеров дворцов, в том числе фрагменты керамического пола, по которому ходил юный Иван IV. Это были полы дворцовых палат, где жила его мать Елена Глинская», — рассказала Марина Рыбакова.



Другими экспонатами стали оружие и доспехи, книги, иконы из бывшего имения Нагих- семьи последней жены Ивана Грозного.



На презентации выставки планируется подписать соглашения о сотрудничестве в области продвижения креативных индустрий.