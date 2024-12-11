Девушки-дирижеры из разных городов выступили на концерте в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском прошло выступление Камчатской хоровой капеллы имени Е. Морозова в рамках проекта «Концертные программы с участием женщин-дирижеров, хореографов, музыкантов, солистов».



Мероприятие прошло в Концертном зале «Октябрьский», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Участие в концерте приняли девушки-дирижеры из Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Ростова-на-Дону.



В программу вошли отрывки опер, эстрадные мелодии, хоровые миниатюры, обработки русских народных песен, мелодий коренных народов Камчатки.



Целью проекта организаторы ставят знакомство широкой аудитории с творчеством женщин-профессионалов в искусстве, содействие в реализации их творческого потенциала.









Фото: пресс-служба Минкультуры России