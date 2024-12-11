В Луганске открылся кинофестиваль «Память и Слава»

В Луганске стартовал кинофестиваль «Память и Слава», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Организаторы смотра ставят целью приобщение нового поколения к истории России через призму кинематографического наследия. В рамках фестиваля пройдут показы архивных фильмов, гости узнают об истории их создания.



Мероприятие проходит в Луганской Государственной академии Культуры и Искусств им. М. Матусовского при поддержке Министерства культуры России в партнерстве с Госфильмофондом России и Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».



Открыли фестиваль показы фильмов «Офицеры», «Двадцать дней без войны». На открытии киновед Анастасия Авсюк прочла лекцию об истории военного кино.



Отмечается, что в других городах состоятся показы фильмов «Хроники пикирующего бомбардировщика», «Звезда», «Небесный тихоход», «Женя, Женечка и «Катюша», «На войне как на войне».









Фото: пресс-служба Минкультуры России