В Болгарии прошли выступления российских артистов

11.12.2024

В Болгарии прошли выступления российских артистов
В Болгарии прошли выступления заслуженной артистки России Олеси Евстигнеевой и квинтета солистов Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной «Новый день».

Выступления прошли в Русском доме в Софии и концертном зале в городе Плевен.

По словам Евстигнеевой, российских артистов в Софии приняли замечательно.

«...концерты в Софии и вчера в Плевене показали, что нас здесь очень ждут, что нам рады», — приводит слова артистки агентство ТАСС.

Концертная программа включала вариации на тему русской народной песни «Калинка», «Светит месяц» и другие мелодии. В завершение концерта прозвучали «Подмосковные вечера» и «Дорогой длинною».

Отмечается, что гостями вечера стали дипломаты, болгарские политики, общественные деятели, соотечественники и сотни граждан.


Фото: Pixabay.com