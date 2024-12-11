В Болгарии прошли выступления российских артистов

11.12.2024
В Болгарии прошли выступления заслуженной артистки России Олеси Евстигнеевой и квинтета солистов Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной «Новый день».
Выступления прошли в Русском доме в Софии и концертном зале в городе Плевен.
По словам Евстигнеевой, российских артистов в Софии приняли замечательно.
«...концерты в Софии и вчера в Плевене показали, что нас здесь очень ждут, что нам рады», — приводит
слова артистки агентство ТАСС.
Концертная программа включала вариации на тему русской народной песни «Калинка», «Светит месяц» и другие мелодии. В завершение концерта прозвучали «Подмосковные вечера» и «Дорогой длинною».
Отмечается, что гостями вечера стали дипломаты, болгарские политики, общественные деятели, соотечественники и сотни граждан.
Фото: Pixabay.com