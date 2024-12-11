Солист «Руки вверх!» обратился к Бастрыкину из-за попыток оспорить права на творчество группы

По информации агентства, Жуков подал в Арбитражный суд Москвы три иска о признании права на произведения, исполнения и фонограммы.Ранее директор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов подал более 10 заявлений о блокировке ряда интернет-ресурсов, на которых размещены песни группы. Издательство Черкасова на протяжении нескольких лет предъявляло претензии на результаты интеллектуальной деятельности. После выхода фильма о группе «Руки вверх!» иск был подан к стриминговым платформам, которые разместили фильм.По словам Жукова, Черкасов много лет пытается оспорить права на творчество группы. При этом на руках у него один только документ о передаче прав на фонограммы, подписанный бывшим продюсером группы Маликовым в 2006 году. По заверению музыканта, на тот момент Малков уже семь лет как не был продюсером группы и не имел оснований для передачи прав.