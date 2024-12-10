«Радио России» отметило 44-й день рождения

Сегодня «Радио России» празднует свой день рождения, поскольку именно 10 декабря 1990 года оно впервые вышло в эфир под своим брендом. В настоящее время станция занимает важное место в первом мультиплексе цифрового телевидения.





Программы и новостные выпуски «Радио России. Ярославль» охватывают всю область и выходят в эфир ежедневно, включая субботу и воскресенье. Программы, посвященные военной тематике, не раз становились лауреатами Всероссийских конкурсов.





Музыкальная передача «Поют все», ведущим которой является Владимир Болонкина, неоднократно завоевывала призы на Всероссийском фестивале телевизионных программ и фильмов «Золотое кольцо России». Кроме того, радиопрограмма Антона Королева «Моя родина – Россия» была отмечена как лучшая публицистическая программа на Всероссийском фестивале «Голос Кавказа» в этом году.









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