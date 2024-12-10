Роберт Де Ниро может вернуться в новом фильме «Знакомство с родителями»

Роберт Де Ниро, Бен Стиллер, Тери Поло и Блайт Даннер обсуждают возможность возвращения в новый фильм культовой франшизы «Знакомство с родителями», над которым работает Universal Pictures. Об этом пишет Deadline.





Пока подробности сюжета остаются в секрете. Сценарий напишет Джон Гамбург, который уже работал над всеми тремя предыдущими фильмами серии и выступал продюсером последней части — «Маленькие факеры». Информация о режиссере пока отсутствует.





Продюсерами нового проекта станут Джейн Розенталь и Роберт Де Ниро через Tribeca Productions, а также Джей Роуч, который снял первые два фильма и продюсировал все три предыдущие части, через Delirious Media. Бен Стиллер и Джон Лешер также присоединятся к команде продюсеров от Red Hour Films. За развитие проекта от студии будут отвечать исполнительный вице-президент по производству Мэтт Рейлли и директор по развитию Жаклин Гаррель.





Комедия продолжит исследовать неловкие ситуации, возникающие в отношениях между родственниками. В центре сюжета вновь окажется медбрат Грег Фокер, которого сыграет Стиллер, и его свекор, экс-сотрудник ЦРУ Джек Бернс в исполнении Де Ниро. Динамика их отношений продолжит развиваться на фоне свадьбы Грега с дочерью Джека, Пэм, которую сыграет Поло, и их совместного родительства. Блайт Даннер вернется в роли жены Джека, Дины.





Неясно, появятся ли на экране Дастин Хоффман и Барбра Стрейзанд, которые играли родителей Грега, Берни и Роз, а также Оуэн Уилсон в роли бывшего парня Пэм, Кевина.









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