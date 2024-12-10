В Нальчике открылась выставка работ художника Леуана Ахматова

Национальный музей Кабардино-Балкарии стал площадкой для выставки «Вечная дорога», посвященной 85-летию самобытного художника Леуана Ахматова. В экспозиции представили около 100 его работ, созданных в последние годы, включая графические рисунки, монументальные картины и скульптуры из бронзы и дерева, информирует ТАСС.





Центральным произведением выставки стала картина «Вечная дорога», на которой изображены волы. Этот символ олицетворяет труд, терпение и круговорот жизненного цикла. Художник отметил, что работа над картиной заняла более года: он начинал ее, затем отложил, а позже вернулся к завершению.





Ахматов подчеркнул философский характер своей темы, связанной с его народом. Он стремился отразить как тяжесть искусства, так и непростую судьбу своего народа, используя символику вечной дороги и тяжелых камней.





На встрече также отметили, что даже самые маленькие сюжеты в работах художника несут глубокий философский смысл. В экспозицию вошли известные картины, такие как «Пастух и стадо», «Сбор урожая», «Яблоки» и «Родник». Заместитель министра культуры КБР Аминат Карчаева выделила многожанровость и широкий творческий диапазон Ахматова, акцентировав внимание на его любви к родной земле и землякам.





Среди скульптур выставки выделяется эскиз памятника, посвященного депортации балкарского народа. Эта работа, изображающая скорбящую мать среди птиц — символов надежды, вызвала интерес как у зрителей, так и у искусствоведов. Профессор Бурхан Тамбиев из Карачаево-Черкесского государственного университета отметил мастерство Ахматова в организации композиции и цветовом решении.





Выставку «Вечная дорога» можно посетить в Национальном музее КБР до 15 января.









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