В Москве стартовали съемки семейной комедии «Любовь по Фрейду»

Съемки новой семейной комедии «Любовь по Фрейду» начались в Москве под руководством режиссера Владимира Янковского. В фильме задействованы известные актеры Роман Попов, Анна Уколова и Владимир Сычев. Информацию об этом ТАСС предоставила кинокомпания Goldfield Entertainment.





По сюжету адвокат по бракоразводным делам оказывается в сложной ситуации из-за своих романтических похождений. Чтобы избежать проблем с мужьями своих клиенток, он решает выдавать себя за семейного психолога. Съемки проходят в живописном поселке Архангельское и завершатся в январе 2025 года.





Генеральный продюсер картины Александр Златопольский отметил, что современному зрителю не хватает фильмов для всей семьи, которые могли бы объединить людей в кинотеатре и подарить им возможность по-настоящему повеселиться. Он подчеркнул, что «Любовь по Фрейду» предлагает искрометный юмор, увлекательный сюжет и талантливый актерский состав.









Фото: АГН Москва