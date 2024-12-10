Хибла Герзмава станет новой наставницей в шоу «Голос»

Первый канал начал съемки нового сезона вокального шоу «Голос». Как сообщила ТАСС пресс-служба вещателя, одним из наставников станет оперная певица Хибла Герзмава.





В официальном заявлении указали , что аудитория вскоре увидит новый сезон этого популярного проекта. Хибла Герзмава, карьера которой обещает привнести новые музыкальные оттенки в программу, займет одно из кресел наставников.





Герзмава присоединится к команде, в которую также входят Баста, Полина Гагарина и Антон Беляев. Ведущей шоу станет Яна Чурикова.





Певица отметила важность универсальности артиста, подчеркивая, что настоящий исполнитель должен быть способен петь в различных жанрах. Она акцентировала внимание на значении развития голоса и умении «обнимать голосом», что она часто советует своим ученикам. Герзмава подчеркнула, что ее целью в качестве наставника будет обучение гибкости голоса, ощущению эстетики, самослушанию и подбору правильного стиля и репертуара.









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