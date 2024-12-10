В Москве подвели итоги II Всероссийского Съезда школ креативных индустрий

С 4 по 6 декабря в столице прошел II Всероссийский Съезд школ креативных индустрий (ШКИ). Это мероприятие собрало руководителей и преподавателей ШКИ и организовано Министерством культуры России в сотрудничестве с Федерацией креативных индустрий (ФКИ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Более 250 представителей 85 школ креативных индустрий из 57 регионов страны встретились в павильоне «Атом» на ВДНХ, чтобы обсудить продюсирование талантов и кадров.





Статс-секретарь и заместитель министра культуры России Жанна Алексеева поблагодарила всех, кто способствовал проведению съезда. Она отметила важность вклада организаторов, спикеров и специалистов в области креативных индустрий и образования, которые поделились своими знаниями и идеями. Алексеева выразила надежду на скорое проведение следующего съезда, который также будет насыщен креативными идеями.





В рамках съезда участники провели 26 дискуссионных и образовательных сессий, посвященных вопросам формирования кадрового потенциала креативного сектора, образовательным траекториям учащихся и взаимодействию бизнеса со школами. Мастера провели мастер-классы для управленцев, а преподаватели смогли посетить лекции по таким направлениям, как дизайн, VR и AR технологии, анимация, звукорежиссура, фото- и видеопроизводство. В мероприятии приняли участие 56 спикеров, а плотное расписание позволило участникам погрузиться в 25 часов образовательной программы и 5 часов нетворкинга.





Модератор съезда Игорь М. Намаконов, генеральный директор ФКИ, подвел итоги мероприятия и озвучил предложения, которые станут основой работы ШКИ в ближайший год. Он выделил важность защиты прав интеллектуальной собственности на креативные продукты, мониторинга школ с учетом их уникальности, внедрения соревновательных форматов для профессионального роста педагогов и учеников, а также консолидации усилий школ для улучшения образовательного процесса и обсуждения предложений на федеральном уровне.









Фото: Предоставлено пресс-службой Федерации креативных индустрий