На ВДНХ представят считавшееся утраченным полотно 1953 года

В новом конгрессно-выставочном центре ВДНХ Экспо покажут монументальную картину «Выступление И. В. Сталина на заседании II Всесоюзного съезда колхозников-ударников для рассмотрения проекта устава сельскохозяйственной артели», созданную в 1953 году под руководством художника Александра Герасимова. Об этом сообщила пресс-служба ВДНХ.





В сентябре 2014 года в павильоне № 1 «Центральный» на цокольном этаже обнаружили это масштабное произведение, которое ранее считали утраченным. Полотно, имеющее размеры 6,75 на 11 метров, находилось в аварийном состоянии и было намотано на вал. Для его восстановления специалисты Государственного научно-исследовательского института реставрации разработали уникальную методику. В настоящее время завершены работы по консервации картины: эксперты удалили загрязнения с ее поверхности и укрепили красочный слой с помощью специального клея, который предотвращает осыпание краски.





На картине изображены делегаты II Всесоюзного съезда колхозников и ударников труда, проходившего с 11 по 17 февраля 1935 года. На этом съезде крестьяне и рабочие обратились к ЦК ВКП(б) и СНК СССР с просьбой организовать в Москве Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. После завершения реставрационных работ полотно Герасимова станет доступно для зрителей в соединительной пешеходной галерее нового конгрессно-выставочного центра ВДНХ Экспо.









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