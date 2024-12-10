Мероприятия к 165-летию Русского музыкального общества завершатся перформансом в Петербурге

В Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича 11 декабря впервые пройдет музыкально-литературный перформанс «Код времени». Это мероприятие завершит серию праздников, посвященных 165-летнему юбилею Русского музыкального общества (РМО). Организаторы анонсировали программу в пресс-центре ТАСС.





Исполнительный директор РМО Светлана Кобзарь подчеркнула, что юбилейный 2024 год станет особенным для организации. Она отметила, что проект получает поддержку Президентского фонда культурных инициатив и включает в себя два крупных концерта — в Москве и Санкт-Петербурге, а также образовательный проект «Послы музыки» и видеоподкасты с участием известных музыкантов. Кобзарь выразила радость, что выдающиеся артисты помогут возродить произведения композиторов, состоявших в рядах Русского музыкального общества.





Дмитрий Чагин, председатель правления Санкт-Петербургского отделения РМО, добавил, что в концерте выступят почетные члены общества, среди которых заслуженный артист России Борис Андрианов, заслуженная артистка России Вероника Джиоева, а также заслуженный артист Республики Беларусь Андрей Валентий и лауреаты международных конкурсов Илья Папоян и Арсений Сибилев. Губернаторский оркестр Санкт-Петербурга под руководством Артема Абашева исполнит произведения композиторов, которые оказали заметное влияние на формирование русской музыкальной школы, включая Михаила Глинку, Петра Чайковского и Николая Римского-Корсакова.





Чагин также сообщил о включении в программу произведения Артема Гаркавцева «Рождественская увертюра», которое станет премьерным. Режиссером перформанса выступит Ростислав Протасов, а историческим консультантом — Андрей Алексеев-Борецкий, ведущий методист Санкт-Петербургского государственного Музея театрального и музыкального искусства. В качестве ведущих концерта выступят народная артистка России Илзе Лиепа и Юлиан Макаров.





Пианист Илья Папоян поделился планами исполнить на концерте «Африку», известное произведение французского композитора Камиля Сен-Санса, который также был почетным членом Русского музыкального общества. Папоян отметил, что данная пьеса редко появляется на сцене, но по своему уровню ни в чем не уступает более популярным работам композитора.









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