Названы примерные сроки проведения кинофестиваля Ferrum в 2025 году

Кинофестиваль Ferrum, который впервые состоялся осенью 2024 года в Железноводске, снова пройдет в сентябре 2025 года. Генеральный продюсер фестиваля Наталья Мокрицкая сообщила о планах расширения географии мероприятия.





Она отметила, что фестиваль стал настоящим кинопраздником, отличающимся от традиционных кинофестивалей с конкурсами и жюри. По словам Мокрицкой, в регионах не всегда требуется типичное авторское кино. Обычные города нуждаются в образовательных киномарафонах, ретроспективах великих мастеров, концертах и уличных праздниках. Она выразила уверенность, что в следующем году фестивали продолжат проводиться не только в Минеральных Водах и Железноводске, но и в других регионах России.





Мокрицкая также уточнила, что точные даты кинофестиваля в 2025 году пока не определены.





Первый фестиваль Ferrum-24 проходил с 26 по 29 сентября 2024 года в Железноводске. Программа включала показы отечественных фильмов, концерты, творческие вечера и встречи с кинематографистами, а также просмотры советских картин. Основной целью мероприятия стало привлечение внимания зрителей к лучшим образцам российского кино и передача опыта молодым артистам и режиссерам.









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