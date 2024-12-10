В Москве состоялась презентация Центрального музея российского казачества, который планируется открыть в начале следующего года. Экспозиция музея будет включать 14 тематических залов, посвященных истории и культуре казачества, а также участию казаков в военных сражениях, включая специальную военную операцию. В музей будут переданы реплики современных знамен казачьих войск России, а также боевые знамена добровольческих казачьих подразделений.





В Москве прошла презентация Центрального музея российского казачества, который планируют открыть в начале следующего года. В экспозицию музея войдут 14 тематических залов, рассказывающих о истории и культуре казачества, а также о вкладe казаков в военные действия, включая участие в специальной военной операции. Музей получит реплики современных знамен казачьих войск России и боевые знамена добровольческих казачьих подразделений.





На мероприятии присутствовали важные фигуры, включая митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, который является духовным наставником российского казачества, а также ответственного секретаря Совета по делам казачества при Президенте России Алексея Кириченко и атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова. Цвет мероприятию придали также директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин и другие почётные гости.





В ходе презентации Виталий Кузнецов вручил директору музея Алексею Левыкину почётную грамоту, отметив важный вклад коллектива в развитие российского казачества и популяризацию его истории и культуры.









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