Русский музей анонсировал новогодний праздник для всей семьи

В преддверии Нового года Русский музей организует волшебное событие для детей и их родителей. Пресс-служба учреждения сообщила, что 22 декабря в 14:00 в Колонном зале корпуса Бенуа пройдет мероприятие под названием «Новогодняя сказка в Русском музее».





На празднике маленькие гости смогут насладиться музыкальным спектаклем «Золушка», который представит театр «АРТ» (СПб ГБУК «Петербург-концерт»). Режиссером-постановщиком выступит заслуженный артист России Александр Исаков. Для взрослых предусмотрена отдельная программа: они смогут посетить юбилейную выставку «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения». Дед Мороз и Снегурочка создадут атмосферу праздника, а дети получат приятные подарки от Русского музея.





Спектакль «Золушка» обещает стать настоящим волшебством, где старая добрая сказка оживет благодаря мастерству актеров, ярким костюмам и доброму юмору. Гостей ожидают стремительные превращения и захватывающие моменты, которые перенесут их в мир, где добро побеждает зло. По завершении представления ребята встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой и смогут получить новогодние сюрпризы. Продолжительность мероприятия составит полтора часа.





Выставка Виктора Васнецова, приуроченная к его 175-летию, станет настоящим подарком для взрослых. Этот художник первым обратился к теме русского фольклора, создавая полотна, посвященные героям народных сказок и былин. Творчество Васнецова оставило яркий след в детских воспоминаниях и отражает многовековую историю и духовную силу русского народа.









Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея