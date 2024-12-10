В Якутске начался передвижной фестиваль «Кино на службе Отечества»

В Якутске стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству», который проходит в центре культуры и современного искусства имени Ю. А. Гагарина. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.





Фестиваль впервые состоялся в 2023 году по инициативе президента России Владимира Путина, который озвучил эту идею после встречи 25 ноября 2022 года с матерями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.





На мероприятии в Якутске собрались десять специалистов из Москвы, включая режиссеров, авторов песен, художников и поэтов. Программный директор фестиваля Ильдар Бурматов объяснил, что участники приехали, чтобы представить свое творчество и поделиться своим служением Родине. Он подчеркнул, что главная цель фестиваля — показать правду о происходящих событиях и объединить людей вокруг общей идеи.





По словам Бурматова, фестиваль охватывает более 50 регионов страны. С 10 по 13 декабря в Якутске организуют показы фильмов и трейлеров, музыкальные выступления и выставку «Уголь земли русской», где будут представлены портреты участников СВО, выполненные углем.





Режиссер Константин Зайцев анонсировал показ документального сериала «Отцы Донбасса». Он отметил, что фильм расскажет о жизни и работе людей, которые находятся на Донбассе — тех, кто воспитывает детей, лечит граждан и помогает раненым солдатам. Зайцев добавил, что на съемках, проходивших в течение двух месяцев на всех направлениях Донбасса, участвовали более 30 настоящих героев, а все материалы сняты без привлечения актеров и постановочных сцен.









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