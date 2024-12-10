Архангельский театр драмы имени Ломоносова объявил о старте конкурса «Малая форма»

Архангельский театр драмы имени Ломоносова (Архдрама) приступил к приему заявок на участие в конкурсе «Малая форма», который пройдет в 2025 году. Директор театра Сергей Самодов сообщил ТАСС, что планируется отобрать от семи до десяти постановок.





По словам Самодова, к участию приглашаются театры со всей страны, как государственные, так и частные. В Архдраме функционируют пять сценических площадок, включая камерную и Абрамовскую, которые вмещают 80 и 50 зрителей соответственно. Участники должны представить спектакли, в которых минимальное количество исполнителей не превышает пяти человек, включая технический персонал. Время на монтаж декораций ограничено двумя часами, при этом допускается использование видеопроекции и реквизита.





Заявки на участие в гастролях принимаются до 12 января. Показы запланированы на февраль, март и апрель 2025 года. Самодов отметил, что конкретная тема проекта не определена, однако зрители проявляют наибольший интерес к спектаклям, посвященным творчеству известных поэтов, а также к сторителлингу и детским постановкам.









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