Стартовал прием заявок на Большой фестиваль искусств «ЮгАрт»

Объединение культурных центров Юга Москвы сообщило о начале приема заявок на участие в Большом фестивале искусств «ЮгАрт», который пройдет в 2025 году в третий раз. Он представляет собой масштабное событие всероссийского уровня, организованное с учетом лучших традиций шоу-бизнеса и международного опыта.





В прошлом сезоне на фестиваль подали заявки более 750 творческих коллективов и сольных исполнителей. Прямые трансляции двух финальных шоу собрали более 17 000 зрителей. В состав экспертной комиссии вошли известные артисты, такие как Ирина Ортман, Александр Волкодав, GUMA, Артемий и Марина Каташинские, а также Софья Гайдукова и другие.





В этом году организаторы внесли изменения в возрастные категории участников: теперь они разделены на группы 8+, 14+ и 18+. Фестиваль предложит зрителям три суперфинала по следующим направлениям: слово, фото и изобразительное искусство; вокал; танец. Желающие принять участие могут подать заявки и стать частью этого яркого культурного события.









Фото: Предоставлено отделом по связям с общественностью ГБУК Москвы «ОКЦ ЮАО»