Иностранная делегация посетила кинопарк «Москино»

Кинопроизводители из Индии, Бразилии, Египта и Таиланда посетили кинопарк «Москино», передает пресс-служба кинопарка.



Гости из зарубежных стран посетили кинопарк в составе делегации Московской международной недели креативных индустрий.



«Зарубежные кинопроизводители прогулялись по самым популярным декорациям кинопарка «Москино» — «Питерский бар», самолет ТУ-154, «Центр Москвы», «Ковбойский городок», «Москва 1940-х годов», «Глухая деревня» и «Соборная площадь Москвы». Отдельным пунктом программы стал самый большой в мире хромакейный комплекс», — рассказали в пресс-службе.



Отмечается, что особенно гостей впечатлила декорация «Москва 1940-х годов». Делегатов поразила точность и детализация декораций.



Основатель и гендиректор Jets Studios, Big Bear Productions из Египта Мустафа Хуршид, комментируя визит в кинокомплекс, отметил, что хотел бы пригласить всех продюсеров туда.



«Тут огромная площадь, столько постоянных построек и великолепных зданий. Здесь даже не понадобятся визуальные и иные спецэффекты — достаточно просто привести сюда группу и приступить к съемочному процессу», — рассказал кинематографист.