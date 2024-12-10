Никита Кологривый сыграет агента 006 в новой версии «Бриллиантовой руки»

Актер Никита Кологривый сыграет суперагента в ремейке фильма «Бриллиантовая рука».



Проект получил название «Небриллиантовая рука», передает «Бюллетень кинопрокатчика».



Отмечается, что в актерский состав фильма включен Никита Кологривый. Ему досталась роль суперагента 006.



Сюжет картины расскажет о том, как Семе Семенович Горбунков (Тимур Батрутдинов) отправляется в путешествие на круизном лайнере. В последнем иностранном порту Горбункову накладывают гипс контрабандисты. В новой версии фильма Горбунков везет в гипсе новые смартфоны, фены Dyson и другие товары.



Кологривый сыграет в фильме нового персонажа, которого не было в оригинальном фильме Леонида Гайдая. Актер воплотит на экране лучшего сотрудника секретного бюро по борьбе с контрабандой.



В актерский состав фильма вошли также Регина Тодоренко, Марина Кравец, Павел Воля, Владимир Епифанцев и другие.



Премьера фильма состоится 31 декабря.









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