Объявлены лауреаты III Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское»

В Научно-культурном центре Пушкинского Заповедника состоялась торжественная церемония закрытия III Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское».



В рамках церемонии наградили лауреатов конкурса, сообщили организаторы.



Отмечается, что в рамках фестиваля состоялось 13 творческих встреч с писателями и аниматорами. Гостями фестиваля стали около 2,9 тысячи человек. В программу вошли показы около 60 мультфильмов, снятых по мотивам произведений разных авторов, 40 из них были новинками, участвующими в конкурсе.



Обладателем Гран-при фестиваля стал фильм «Миллионы алых роз» от режиссера-постановщика и автора сценария Галины Голубевой.



Анастасия Жакулина, режиссера фильма «Ссылка», получила приз за лучшую режиссуру. Приз за лучший персонаж достался Розе Гиматдиновой («Поэт»). Приз за лучшую адаптацию литературного произведения получила режиссер-постановщик фильма «Рождественская звезда» Наталь Березовая.









Фото предоставлено организатором