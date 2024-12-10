Музей Победы представит в Дагестане рассекреченные документы о Ялтинской конференции

Музей Победы представит в Дагестане выставку «Ялтинская конференция. Рассекреченные материалы», передает пресс-служба учреждения.



Выставка откроется 13 декабря в Музее-заповеднике-этнографическом комплексе «Дагестанский аул» в рамках Международного проекта «Территория Победы».



В число экспонатов войдут материалы из личного архива члена Военного Совета Черноморского флота Ильи Азарова, рассказывающие о роли Черноморского флота в обеспечении работы Крымской конференции. Вниманию посетителей будут представлены подлинные фотографии военных фотокорреспондентов, снимавших конференцию, фото из личных альбомов участников Ялтинской конференции, ранее неопубликованные документы.



Выставка будет работать до 31 января 2025 года.





Фото: пресс-служба Музея Победы