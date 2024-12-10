Художники из России и ОАЭ представили иллюстрации на выставке в РГДБ

В Российской государственной детской библиотеке открылась выставка иллюстраций «Сказки на новый лад», передает пресс-служба Министерства культуры России.



В экспозиции представлены работы российских художников из России и Объединенных Арабских Эмиратов. Организаторы проекта отметили, что выставка предлагает зрителю новые образы знаковых персонажей народных сказок двух стран.



Участниками проекта стали пять художников из России и ОАЭ. Организаторами проекта выступили РГДБ в сотрудничестве с Ассоциацией «Растим читателя», Российской секцией в



Международном совете по детской книге (IBBY), секцией ОАЭ в IBBY и культурным центром-библиотекой House of Wisdom в Шардже.





Фото: пресс-служба РГДБ