Ольга Любимова наградит лучших преподавателей детских школ искусств

Министр культуры России Ольга Любимова наградит победителей общероссийских конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств» и «Лучшая детская школа искусств».



Торжественная церемония состоится 11 декабря в Атриуме Большого театра России, передает пресс-служба Минкультуры России.



Конкурсы являются крупнейшими смотрами в системе художественного образования в России, отметили в ведомстве.



Впервые в этом году будет вручаться приз в номинации «Лучший молодой преподаватель детской школы искусств».



В 2024 году в региональных отборах конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» приняли участие 748 преподавателей, в конкурсе «Лучшая детская школа искусств» — 327 городских и 154 сельских школ искусств.









Фото: пресс-служба Минкультуры России