Ольга Любимова наградит лучших преподавателей детских школ искусств

10.12.2024

Ольга Любимова наградит лучших преподавателей детских школ искусств
Министр культуры России Ольга Любимова наградит победителей общероссийских конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств» и «Лучшая детская школа искусств».

Торжественная церемония состоится 11 декабря в Атриуме Большого театра России, передает пресс-служба Минкультуры России.

Конкурсы являются крупнейшими смотрами в системе художественного образования в России, отметили в ведомстве.

Впервые в этом году будет вручаться приз в номинации «Лучший молодой преподаватель детской школы искусств».

В 2024 году в региональных отборах конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» приняли участие 748 преподавателей, в конкурсе «Лучшая детская школа искусств» — 327 городских и 154 сельских школ искусств.


Фото: пресс-служба Минкультуры России