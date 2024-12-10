Кинопарк «Москино» представит предновогоднюю культурную программу

В кинопарке «Москино» пройдет предновогодняя культурная программа, передает пресс-служба столичного департамента культуры.



Стартует праздничная программа 14 декабря и будет включать экскурсии, выступления артистов, квесты, творческие мастерские, иммерсивные спектакли.



«Для любителей активного отдыха подготовили каток и тюбинговую горку со спусками длиной 68 и 48 м», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Отмечается, что каток площадью 900 кв. м. развернется на центральной площади, а в «Парке сказок» откроется лыжная трасса по живописному маршруту протяженностью 1,5 тыс. м. Там же откроется фестиваль «Путешествие в Рождество» и тематическая фотозона «Московского чаепития».



Мероприятия пройдут в рамках масштабного проекта «Зима в Москве».





Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских

уличных мероприятий «Московские сезоны»