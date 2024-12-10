На аукционе в Москве выставят этюд Репина «Персидка»

В Москве пройдет аукцион, одним из лотов на котором станет портрет кисти Ильи Репина.



Портрет «Персидки» является этюдом к одному из самых узнаваемых полотен художника — «Садко в подводном царстве», написанному по заказу Александра III, передает пресс-служба Московского аукционного дома.



Отмечается, что картина станет топ-лотом главных торгов года. Аукцион пройдет 15 декабря в Московском аукционном доме и станет аналогом вечерних торгов «русской недели» Sotheby’s.



Организаторы сообщили, что появление этюда Репина для российского рынка искусств стало абсолютным прецедентом.



«Сохранилось несколько подготовительных портретов героев картины «Садко», которые были выполнены художником в Париже в 1875-1876 гг. Например, образ самого Садко, которого Репин написал с Виктора Васнецова. Этюды либо оставались с момента смерти художника в частных зарубежных коллекциях, либо вместе с основным полотном перешли в фонд Государственного Русского музея. Поэтому появление «Персидки» — громкое и уникальное событие для российского арт-рынка. Мы ожидаем серьезную борьбу — картина будет желанна не только с точки зрения инвестиций, но и для любого коллекционера, обладающего музейными амбициями», — рассказал Сергей Подстаницкий, коллекционер, историк искусств и сооснователь Московского аукционного дома.









Фото предоставлено организатором