Музей Победы представит выставку живописи художника-фронтовика Федора Савостьянова

В Музее Победы откроется выставка «Дорога жизни на холсте», посвященная творчеству и жизненному пути советского живописца, заслуженного художника РФ Федора Савостьянова.



Выставка откроется 19 декабря и станет продолжением выставочного цикла, посвященного столетиям художников-фронтовиков, передает пресс-служба музея.



Выставочный проект создан на основе живописных работ и личных вещей из частной коллекции семьи художника.



«Выставка представит творчество Федора Савостьянова, признанное во всем мире, покажет его творческий путь и ознакомит посетителей с уникальными работами участника Великой Отечественной войны», — отметила заведующая отделом экспозиций и выставок Музея Победы, куратор выставки Нина Забаровская.



В экспозиции представлено около 30 живописных работ на военную тему, а также работ, отражающих красоту родной природы, жизнь детей, труд рабочих.









Фото: пресс-служба Музея Победы