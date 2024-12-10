В Омане пройдут направленные на популяризацию русского языка мероприятия

В столице Омана Маскате пройдут мероприятия, направленные на популяризацию русского языка.



15 и 16 декабря при поддержке Министерства культуры России в Маскате пройдет серия мероприятий проекта «Комплекс культурных акций за рубежом, направленных на продвижение и популяризацию русского языка». Организатором выступает Росконцерт.



В Национальном музее Омана 15 декабря стартует выставка «Россия», на которой будут представлены фотографии российских природных достопримечательностей, образцов древнего деревянного и каменного зодчества, городов. На фольклорной «Вечерке» в тот же день представят старейшую русскую традицию проведения досуга.



В программу мероприятий войдет также концерт Государственного академического Северного русского народного хора, лекция о творчестве Пушкина.



В 2023 году мероприятия проекта прошли в Танзании, Мьянме, Венесуэле, Марокко, в этом году — в Бразилии и Лаосе.