В Херсонесе презентовали книгу исследований в память о выдающемся ученом Евгении Туровском

В Херсонесе прошла презентация книги «Херсонесские склепы с живописной росписью», передает пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический».



В издание включены исследования археолога, нумизмата, кандидата исторических наук Евгения Туровского. Более 40 лет Туровский трудился на благо музея-заповедника «Херсонес Таврический» и оставил порядка 1,5 тысячи монографий и научных статей, сообщили организаторы мероприятия.



Отмечается, что в связи с выходом книги в Херсонесе прошло культурно-просветительское мероприятие, на котором собрались друзья и коллеги Туровского.



«Когда возникла идея издать один из научных трудов Евгения Яковлевича, то я сразу же предложил монографию об уникальных херсонесских склепах с живописной росписью. Этой идеей очень воодушевилась директор музея-заповедника Елена Александровна Морозова. Благодаря её решительной позиции и поддержке книга была опубликована», – рассказал заведующий издательским сектором музея-заповедника, ответственный редактор книги Андрей Зайков.



В книге представлены произведения античной декоративной живописи, обнаруженные Туровским и его коллегами на раскопках некрополя Херсонеса в Карантинной балке в 2006-2009 годах.









Фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"