В Москве, Петербурге и Хабаровске пройдет выставка работ первого фотографа Дальнего Востока

В Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске пройдет выставка работ первого фотографа Дальнего Востока Владимира Ланина и других фотографов.



Проект реализуют Государственный музейно-выставочный центр «Росфото» и Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова.



В предстоящем году работы будут демонстрироваться в Москве, Санкт-Петербурге, а позже — в Хабаровске, сообщил директор музея Иван Крюков.



В экспозицию войдут известные и редкие фотографии фотохудожника Ланина из фондов музея, а также «Росфото».



Владимир Ланин стал первым фотографом, открывшим на Дальнем Востоке фотоателье. Он снимал окрестности Амура, города, поселки, быт местных жителей, делал портреты. Часть работ Ланина посвящена коренным народам и их обычаям. На выставке также будут представлены работы Эмилия Нино и других фотографов.