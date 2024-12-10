В Иркутске откроется выставка ювелирного мастерства «Ювелирные грани»

10.12.2024

В Иркутске откроется выставка ювелирного мастерства «Ювелирные грани»
В Иркутске откроется международная выставка ювелирного дизайна, технологий и мастерства «Ювелирные грани».

Выставка откроется в Главном здании Иркутского художественного музея 12 декабря, сообщают организаторы.

В экспозицию войдут более 150 работ профессиональных ювелиров со всей России, произведения, созданные студентами из Китая и Монголии.

Отмечается, что выставка дает возможность увидеть все многообразие современных подходов, техник и стилей в ювелирном искусстве.

Выставка дополнена произведениями живописи из коллекции Иркутского художественного музея. В программу проекта также войдут экскурсии, лекции о ювелирном искусстве и дизайне, конкурс молодых ювелиров.

Посетить выставку можно до 12 января 2025 года.


Фото предоставлено организатором