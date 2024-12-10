В Иркутске откроется выставка ювелирного мастерства «Ювелирные грани»

В Иркутске откроется международная выставка ювелирного дизайна, технологий и мастерства «Ювелирные грани».



Выставка откроется в Главном здании Иркутского художественного музея 12 декабря, сообщают организаторы.



В экспозицию войдут более 150 работ профессиональных ювелиров со всей России, произведения, созданные студентами из Китая и Монголии.



Отмечается, что выставка дает возможность увидеть все многообразие современных подходов, техник и стилей в ювелирном искусстве.



Выставка дополнена произведениями живописи из коллекции Иркутского художественного музея. В программу проекта также войдут экскурсии, лекции о ювелирном искусстве и дизайне, конкурс молодых ювелиров.



Посетить выставку можно до 12 января 2025 года.









Фото предоставлено организатором