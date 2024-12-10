В Новосибирске представили фильм к 100-летию маэстро Арнольда Каца

В Новосибирске представили фильм, созданный к 100-летию со дня рождения народного артиста СССР дирижера Арнольда Каца, основателя Новосибирского симфонического оркестра, передает пресс-служба регионального правительства.



Открытая премьера документального фильма прошла в Центре культуры и отдыха «Победа». Режиссером фильма «Арнольд Кац. К столетию Маэстро» выступила Элла Давлетшина.



В ленту вошли уникальные архивные кадры с концертов оркестра, репетиций, уроков Каца, интервью, в которых о маэстро говорят Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Владимир Спиваков, Вадим Репин, музыканты оркестра.



Выход документального фильма стал одним из событий к 100-летию маэстро. В день рождения дирижера 18 декабря в государственном концертном зале имени А. М. Каца пройдет торжественный концерт, приуроченный к юбилею.









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