В Петербурге пройдут памятные мероприятия ко дню рождения Юрия Темирканова

В Санкт-Петербурге отметят день рождения народного артиста СССР дирижера Юрия Темирканова.



Памятные события пройдут в Филармонии имени Дмитрия Шостаковича и в Мариинском театре.



В филармонии выступит Академический симфонический оркестр под управлением Павла Бубельникова. Солисткой выступит одна из крупнейших пианисток современности Элисо Вирсаладзе, с которой Темирканов был творчески связан на протяжении многих лет. В программу вечера войдут увертюра Карла Марии фон Вебера к опере «Вольный стрелок», Концерт № 21 для фортепиано с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта и Четвертая симфония Феликса Мендельсона.



На исторической сцене Мариинского театра 10 и 11 декабря пройдут показы «Пиковой дамы» Чайковского в постановке Темирканова.



В Санкт-Петербурге 14 декабря откроется XXIV Международный зимний фестиваль «Площадь искусств», посвященный памяти Темирканова.









Фото: пресс-служба Петербургской филармонии