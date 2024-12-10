Семь учреждений культуры в ДНР подключились к «Пушкинской карте»

10.12.2024
Семь учреждений культуры в ДНР подключились к программе «Пушкинская карта».
Об этом сообщил вице-премьер республики Лариса Толстыкина.
По словам вице-премьера, программа стартовала в регионе весной этого года.
«К программе [«Пушкинская карта»] подключены семь организаций, среди которых — Донецкая государственная академическая филармония, кинотеатр имени Артема в Торезе и Дворец культуры имени Пушкина в Донецке», — приводит
агентство ТАСС слова Толстыкиной.
Вице-премьер добавила, что в проекте также принимают участие Донбасс Опера, донецкая муздрама имени М. М. Бровуна, молодежный театр и донецкий театр кукол.
Всего в республике было выдано порядка 9 тысяч Пушкинских карт.