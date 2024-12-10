Милош Бикович представил в Москве и Петербурге фильмы фестиваля сербского кино

В Москве и Санкт-Петербурге прошли показы Фестиваля сербского кино, передает пресс-служба Роскино, организатора показов.



В программу смотра вошли триллер «Изоляция», психологическая драма «Хранитель формулы», драмы «Воскресенье» и «На сегодня все».



Показы прошли при полном аншлаге, отметили организаторы.



Фильмы зрителям представила сербская делегация, в состав которой вошли актер Милош Бикович, режиссер и сценарист Марко Бацкович, продюсер Марко Йоцич.



«Такие фестивали очень нужны. Важно продвигать сербский кинематограф здесь и русский в Сербии. Мне кажется, что сейчас у России есть хорошая возможность закрепить свой статус в качестве международной платформы для равноправного сосуществования представителей разных народов, в особенности в сфере культуры. Если через такие мероприятия давать странам, у которых нет больших ресурсов, высказаться, в том числе посредством кино, тогда и другие будут тянуться в Россию. И мы сможем приблизиться к тому самому мультиполярному миру, на более справедливой основе, к которому давно стремимся», — сказал Бикович.



Ранее в Сербии прошли показы российских фильмов.









Фото: пресс-служба Роскино