Объявлены лауреаты Национальной танцевальной премии «Весна священная»

Лауреатами Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная» стали коллективы из Самары, Ставрополя, Москвы, Подмосковья и Волгоградской области.



Церемония награждения лауреатов прошла в Московском концертном зале «Зарядье». В рамках вечера состоялась премьера гала-спектакля «Россия — моя душа» с участием народного артиста России Дмитрия Певцова и обладателей Гран-при премии минувшего года.



В этом году обладателями Гран-при стали Илья Сумин (участник «Мастерской танца «First Line», Воронеж), народный хореографический коллектив «Девчата» (Орехово-Зуево), образцовый хореографический коллектив «Эксклюзив» (Ставрополь), образцовый хореографический ансамбль «Angel’s» (Волжский), детский музыкальный театр «Задумка» из Самары и Московский городской творческий коллектив современного и эстрадного танца «Модерн».



На сцене концертного зала «Зарядье» финалисты конкурса продемонстрировали свои номера.