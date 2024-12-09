Вышли первые кадры комедии «Красная Поляна» с Фоменко

09.12.2024

Вышли первые кадры комедии «Красная Поляна» с Фоменко
«Кинопоиск» анонсировал выход финального трейлера многосерийной авантюрной комедии «Красная Поляна» (18+), созданной командой, стоящей за проектом «Беспринципные». 

Сюжет сосредоточен на харизматичной авантюристке по имени Саша. После неудачной сделки она покидает Москву и отправляется в Красную Поляну, где сталкивается с начальником службы безопасности курорта Михалычем. Главной задачей Саши становится налаживание отношений с персоналом отеля и раскрытие схемы мошенников, шантажирующих управляющего казино.

В сериале сыграли Рината Тимербаева, Николай Фоменко, Матвей Лыков, Риналь Мухаметов, Максим Лагашкин, Снежана Самохина, Владислав Ценев, Павел Чинарев, Николай Шрайбер и Екатерина Стулова.

Премьера первых пяти серий состоится 28 декабря. Оставшиеся эпизоды зрители смогут увидеть 25 января.


Фото: YouTube