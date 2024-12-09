Клим Шипенко стал самым кассовым режиссером России в 2024 году

09.12.2024

Клим Шипенко стал самым кассовым режиссером России в 2024 году
Режиссер Клим Шипенко, известный по фильмам «Вызов» и «Холоп 2», занял первую строчку в списке самых кассовых российских постановщиков 2024 года. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.Ru».

Анализ российского кинопроката позволил выяснить, какие жанры и авторы пользовались наибольшей популярностью у зрителей. В частности, фильм «Холоп 2» собрал впечатляющие 3,8 миллиарда рублей в прокате. 

В топ-10 также вошел режиссер Алексей Нужный, чья лента «Бременские музыканты» заработала более 3 миллиардов рублей. Михаил Локшин с экранизацией «Мастера и Маргариты» занял свое место в списке, собрав 2,3 миллиарда рублей.


Фото: Pixabay.com