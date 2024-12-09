Клим Шипенко стал самым кассовым режиссером России в 2024 году

Комедия режиссера «Холоп 2» собрала в прокате 3,8 миллиарда рублей.
В программе проекта ожидается пять мероприятий.
Артист скончался на 68-м году жизни 6 декабря.
Российский книжный союз посчитал инициативу нереализуемой.
Церемония пройдет в Зале «Жуков» 11 декабря.
Комедия режиссера «Холоп 2» собрала в прокате 3,8 миллиарда рублей.
В программе проекта ожидается пять мероприятий.
Артист скончался на 68-м году жизни 6 декабря.
Российский книжный союз посчитал инициативу нереализуемой.
Церемония пройдет в Зале «Жуков» 11 декабря.
Мероприятие прошло в пространстве «Внутришоу» на территории Хлебозавода № 9.
Экспозиция будет работать для посетителей музея с 10 декабря.
Подать документы на участие можно до 12 января 2025 года.
Встреча состоится с 10 по 11 декабря.
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09.12.2024