Фестиваль «Январские вечера» откроется в Москве 18 января

С 18 января по 2 февраля 2025 года в Москве состоится XIX детский фестиваль искусств «Январские вечера». В рамках мероприятия запланировано пять значимых событий, включая премьеру сказки «Война планет», которую подготовил художественный руководитель фестиваля и директор МССМШ им. Гнесиных Михаил Хохлов. Музыкальное сопровождение премьеры составит произведение «Картинки с выставки» композитора Модеста Мусоргского, сообщили в пресс-службе фестиваля.





Представители фестиваля отметили, что «Январские вечера» продолжают традиции легендарных «Декабрьских вечеров Святослава Рихтера», которые стартовали в 2007 году. Проект объединяет музыку, живопись и другие виды искусств, позволяя детям глубже понять образный и эмоциональный язык искусства. Участники создают иллюстрации к музыкальной сказке, рисуют звучащую музыку во время концертов и общаются с музыкантами прямо из зрительного зала.





В день открытия в МКЗ «Зарядье» зрители смогут увидеть премьеру сказки Хохлова «Война планет», где в качестве видеоряда будут использоваться детские рисунки, присланные юными художниками из разных уголков России и Белоруссии. Фестиваль также пройдет в Екатеринбурге и других городах Свердловской области и Оренбурге.





Кроме премьеры, фестиваль предложит детскую арт-мастерскую «Рисуем музыку» в Школе акварели Сергея Андрияки. В Малом зале МКЗ «Зарядье» выступят лауреаты Международного телевизионного конкурса «Щелкунчик». Третьяковская галерея представит проект «Зримая музыка», а завершит фестиваль концерт «Музыка Победы» в Музее Победы на Поклонной горе с участием Духового оркестра МССМШ имени Гнесиных.









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